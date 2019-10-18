Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:28 Kaynak: AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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