Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö'nün Mahrem İmamları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı...
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IHAAW095622-ASA/04-01-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem imamları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama...
IHAAW095622-ASA/04-01-2019
- Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem imamları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
bünyesindeki örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 35 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 10'u aktif görevde olup, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. Gözaltı işlemlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri devam ediyor. 04.01.2019 09: 56: 22 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:02 Kaynak: İHA
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