Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetö'nün Mahrem Yapılanmasına Yönelik Soruşturmada Bylock...
28 dakika önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada ByLock kullanıcısı 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada ByLock kullanıcısı 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:47 Kaynak: AA
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