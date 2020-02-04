Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit...

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) personeline yönelik soruşturma kapsamında 32 kişi hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) personeline yönelik soruşturma kapsamında 32 kişi hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 23 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alma işlemleri sürüyor. - ANKARA

Başsavcı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:09 Kaynak: İHA
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