Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit... - Son Dakika

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit...
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) personeline yönelik soruşturma kapsamında 32 kişi hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:09 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) personeline yönelik soruşturma kapsamında 32 kişi hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 23 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alma işlemleri sürüyor. - ANKARA
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