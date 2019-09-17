Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında Bylock...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında Bylock...

57 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 9'u yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında Bylock..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 9'u yakalandı.

Başsavcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:00 Kaynak: AA
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