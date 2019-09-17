Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında Bylock...
57 dakika önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 9'u yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:00 Kaynak: AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 9'u yakalandı.
Son dakika: İzmir'de FETÖ soruşturması! 14 kişi hakkında yakalama kararı Editörün hatası, Fatih Portakal'a özür üstüne özür diletti İBB Meclis Üyesi Tarık Balyalı: Araçlar meselesi kapanmış değil, daha yeni başlıyoruz Gram altın 275 lira seviyelerinde