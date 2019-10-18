Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon...
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon...

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 8'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 8'i yakalandı. - ANKARA

Başsavcı, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:20 Kaynak: İHA
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