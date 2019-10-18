Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 8'i yakalandı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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