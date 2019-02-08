Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/pdy Silahlı Terör Örgütü Üyesi ve Örgütün Emniyet Mahrem...
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IHAAW085812-ASA/08-02-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan, 1'i eski komiser, 1'i eski komiser yardımcısı, 21'i eski polis memuru olan, 21'i kamudan ihraç edilmiş, 2'si emekli toplam 23 şüpheli...
IHAAW085812-ASA/08-02-2019
- Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan, 1'i eski komiser, 1'i eski komiser yardımcısı, 21'i eski polis memuru olan, 21'i kamudan ihraç edilmiş, 2'si emekli toplam 23 şüpheli hakkında Ankara, Denizli
, Kırşehir
, Adana
, Sivas
, Muğla
ve Bolu
illerinde gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alındı. 08.02.2019 08: 58: 12 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:04 Kaynak: İHA
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