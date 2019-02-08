Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/pdy Silahlı Terör Örgütü Üyesi ve Örgütün Emniyet Mahrem...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/pdy Silahlı Terör Örgütü Üyesi ve Örgütün Emniyet Mahrem...

1 saat önce

IHAAW085812-ASA/08-02-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan, 1'i eski komiser, 1'i eski komiser yardımcısı, 21'i eski polis memuru olan, 21'i kamudan ihraç edilmiş, 2'si emekli toplam 23 şüpheli...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/pdy Silahlı Terör Örgütü Üyesi ve Örgütün Emniyet Mahrem..., System.String[]
IHAAW085812-ASA/08-02-2019

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan, 1'i eski komiser, 1'i eski komiser yardımcısı, 21'i eski polis memuru olan, 21'i kamudan ihraç edilmiş, 2'si emekli toplam 23 şüpheli hakkında Ankara, Denizli, Kırşehir, Adana, Sivas, Muğla ve Bolu illerinde gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alındı. 08.02.2019 08: 58: 12 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:04 Kaynak: İHA

Başsavcı, Ankara, 3. Sayfa
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