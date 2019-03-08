Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/pdy Silahlı Terör Örgütünün Mahrem Yapılanması ile İlgili...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/pdy Silahlı Terör Örgütünün Mahrem Yapılanması ile İlgili...

34 dakika önce

IHAAW093824-ASA/08-03-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanması ile ilgili soruşturmada örgütün Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı sivil mahrem mühendis yapılanması içerisinde bulunan toplam 12 şüpheli hakkında Ankara,...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/pdy Silahlı Terör Örgütünün Mahrem Yapılanması ile İlgili..., System.String[]
IHAAW093824-ASA/08-03-2019

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanması ile ilgili soruşturmada örgütün Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı sivil mahrem mühendis yapılanması içerisinde bulunan toplam 12 şüpheli hakkında Ankara, İstanbul, Manisa, Muğla, Sakarya illerinde 08/03/2019 tarihinde gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 5 şüpheli gözaltına alındı. 08.03.2019 09: 38: 24 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:44 Kaynak: İHA

Başsavcı, Ankara, 3. Sayfa
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