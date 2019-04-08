Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/pdy Silahlı Terör Örgütünün ÖSYM Başkanlığındaki Yapılanması...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/pdy Silahlı Terör Örgütünün ÖSYM Başkanlığındaki Yapılanması...

32 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanması ile ilgili soruşturmada, aralarında ÖSYM eski başkanı Ali Demir'in de bulunduğu, 6'sı halen kurumda aktif görevde olan toplam 34 şüpheli hakkında Ankara merkezli İstanbul, Adana, Eskişehir,...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/pdy Silahlı Terör Örgütünün ÖSYM Başkanlığındaki Yapılanması..., System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanması ile ilgili soruşturmada, aralarında ÖSYM eski başkanı Ali Demir'in de bulunduğu, 6'sı halen kurumda aktif görevde olan toplam 34 şüpheli hakkında Ankara merkezli İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir, Nevşehir ve Trabzon illerinde 08/04/2019 tarihi saat 06.30 itibariyle gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda şu ana kadar 20 şüpheli gözaltına alındı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:49 Kaynak: İHA

Başsavcı, Ankara, 3. Sayfa
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