Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/pdy Silahlı Terör Örgütünün ÖSYM Başkanlığındaki Yapılanması...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanması ile ilgili soruşturmada, aralarında ÖSYM eski başkanı Ali Demir'in de bulunduğu, 6'sı halen kurumda aktif görevde olan toplam 34 şüpheli hakkında Ankara merkezli İstanbul, Adana, Eskişehir,...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanması ile ilgili soruşturmada, aralarında ÖSYM eski başkanı Ali Demir'in de bulunduğu, 6'sı halen kurumda aktif görevde olan toplam 34 şüpheli hakkında Ankara merkezli İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir, Nevşehir ve Trabzon illerinde 08/04/2019 tarihi saat 06.30 itibariyle gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda şu ana kadar 20 şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:58 Kaynak: İHA
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Gözaltına Alındı
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