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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi...

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 18 şüpheli hakkında Ankara'da 14/06/2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi..., System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 18 şüpheli hakkında Ankara'da 14/06/2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilerek yapılan operasyon sonucunda, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 6 şüpheli yakalandı. Gözaltı kararı verilen diğer FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:31 Kaynak: İHA
cumhuriyet, ankara, terör, fetö, 3. Sayfa
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