Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 18 şüpheli hakkında Ankara'da 14/06/2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı...
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:31 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 18 şüpheli hakkında Ankara'da 14/06/2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilerek yapılan operasyon sonucunda, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 6 şüpheli yakalandı. Gözaltı kararı verilen diğer FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi. - ANKARA
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