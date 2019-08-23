Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda Özel Eğitim Kurumu çalışanı toplam 52 kişi den 36'sı yakalanarak gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:20 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda Özel Eğitim Kurumu çalışanı toplam 52 kişi den 36'sı yakalanarak gözaltına alındı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda devam ettiği bildirildi. - ANKARA
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