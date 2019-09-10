Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün sivil yapılanmasına yönelik...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock programı kullandığı tespit edilen 46 sivil şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 39 zanlı...
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:39 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock programı kullandığı tespit edilen 46 sivil şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 39 zanlı gözaltına alındı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. - ANKARA
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