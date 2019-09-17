Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik...

58 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında bylock uygulaması kullanıcısı olduğu tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında bylock uygulaması kullanıcısı olduğu tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 9 şüpheli yakalanırken 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara Terörle Mücadele Şubesince devam edildiği bildirildi. - ANKARA

Başsavcı, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:00 Kaynak: İHA
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