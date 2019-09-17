Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli ve şifreli haberleşme...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli ve şifreli haberleşme...

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli ve şifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu ve Asya Katılım Bankası A.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli ve şifreli haberleşme..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli ve şifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu ve Asya Katılım Bankası A.Ş nezdindeki hesaplarında mevduat artışı olduğu tespit edilen ve çeşitli kurumların eski çalışanı olan toplam 35 kişi hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyon sonucunda 14 şüpheli gözaltına alınırken, işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANKARA

Başsavcı, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:02 Kaynak: İHA
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