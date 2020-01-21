Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu oldukları ve örgütün gizli... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu oldukları ve örgütün gizli haberleşme programı olan bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şüpheli hakkında Ankara ilinde 21 Ocak 2020 tarihi itibariyle gözaltı kararı verilmiş olup, bu zamana kadar 13 şüpheli yakalandı.Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi. - ANKARA