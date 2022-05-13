Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde, gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 7'si yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA