FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sınav usülsüzlüklerine operasyon - Son Dakika
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FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sınav usülsüzlüklerine operasyon

14.06.2022 08:31
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sınav usülsüzlüklerine operasyon

2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınavlarındaki usülsüzlüklerle ilgili 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik 29 ilde operasyon başlatıldı.

2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınavlarındaki usülsüzlüklerle ilgili 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik 29 ilde operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularının usulsüz şekilde alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılmak suretiyle haksız menfaat temin edilmesine yönelik FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmalar çerçevesinde; sınavlara ilişkin düzenlenen olağandışılık raporunda tespit edilen kriterlerin bir kısmına uyan, haklarında örgüt evlerinde ve örgütün kamu çalışma evlerinde kaldıklarına, işbu sınavlar dahil bir kısım sınav sorularının verildiğine ilişkin beyanlar bulunan, örgüt içinde mahrem imam konumunda bulunan kişiler ile meslek birlikteliği irtibat kayıtları olan ve ayrıca örgütün gizli haberleşme programı bylock ve ardışık arama gibi yöntemleri kullanmak suretiyle örgütsel faaliyetlerde bulundukları anlaşılan, çeşitli üniversitelerde akademisyen, kamu kurumu ve özel sektörde çalışma kayıtları bulunan 59 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımız talimatlarına istinaden Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, 14 Haziran 2022 tarihinden itibaren Ankara merkezli 29 ilde, şüpheliler hakkında yakalama ve gözaltı işlemi uygulanmak suretiyle operasyon yapıldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sınav usülsüzlüklerine operasyon - Son Dakika

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