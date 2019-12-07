Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Bylock yöntemini kullanmak suretiyle örgütsel haberleşme ağında olduğu anlaşılan 5'i halen görevde, kalanı kurum ile ilişiği kesilmiş, Dışişleri Bakanlığı mensubu toplam 28 şüpheli için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Başkent merkezli olmak üzere İstanbul ve Bursa illerinde yapılan operasyonda 10 kişi yakalandı. - ANKARA