Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;...
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;...

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Bylock yöntemini kullanmak suretiyle örgütsel haberleşme ağında olduğu anlaşılan 5'i halen görevde, kalanı kurum ile ilişiği kesilmiş, Dışişleri Bakanlığı mensubu toplam 28 şüpheli için...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Bylock yöntemini kullanmak suretiyle örgütsel haberleşme ağında olduğu anlaşılan 5'i halen görevde, kalanı kurum ile ilişiği kesilmiş, Dışişleri Bakanlığı mensubu toplam 28 şüpheli için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Başkent merkezli olmak üzere İstanbul ve Bursa illerinde yapılan operasyonda 10 kişi yakalandı. - ANKARA

Başsavcı, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:30 Kaynak: İHA
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