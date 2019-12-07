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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;...
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Bylock yöntemini kullanmak suretiyle örgütsel haberleşme ağında olduğu anlaşılan 5'i halen görevde, kalanı kurum ile ilişiği kesilmiş, Dışişleri Bakanlığı mensubu toplam 28 şüpheli için...
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:30 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Bylock yöntemini kullanmak suretiyle örgütsel haberleşme ağında olduğu anlaşılan 5'i halen görevde, kalanı kurum ile ilişiği kesilmiş, Dışişleri Bakanlığı mensubu toplam 28 şüpheli için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Başkent merkezli olmak üzere İstanbul ve Bursa illerinde yapılan operasyonda 10 kişi yakalandı. - ANKARA
Türkiye'ye dönüş hazırlığı yapan Cem Uzan'dan yeni iddia: En gizli FETÖ'cü Ahmet Necdet Sezer'dir Dışişleri Bakanlığı'ndaki FETÖ'nün 'Avrupa' yapılanmasına operasyon: 10 kişi yakalandı Cem Uzan'ın 'En gizli FETÖ'cü Ahmet Necdet Sezer' paylaşımı sosyal medyada olay oldu Firar eden Ceren'in katilinin koğuş arkadaşı Ordu'da yakalandı