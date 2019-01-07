Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/pdy'ye Yönelik Ankesörlü Telefon Soruşturması Kapsamında 100...
39 dakika önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:34 Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da Boşanma Davası Açılan Kadınlara SMS Gönderilecek
AK Partili Selçuk Özdağ'ın, Millet İttifakının Ortak Adaylık Teklifine Olumlu Yanıt Verdiği İddia Edildi
Müge Anlı, RTÜK'ün 'Cin' Kelimesini Yasakladığını Söyledi
Çanakkale Boğazı'ndan Geçen Geminin Kaptanı Kamarasında Ölü Bulundu