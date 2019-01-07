Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/pdy'ye Yönelik Ankesörlü Telefon Soruşturması Kapsamında 100...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/pdy'ye Yönelik Ankesörlü Telefon Soruşturması Kapsamında 100...

39 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/pdy'ye Yönelik Ankesörlü Telefon Soruşturması Kapsamında 100..., System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:34 Kaynak: AA

Başsavcı, Güncel
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