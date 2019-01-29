Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö Üyesi Özel ve Kamu İktisadi İşletmeleri Çalışanı Olan Sivil,...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö Üyesi Özel ve Kamu İktisadi İşletmeleri Çalışanı Olan Sivil,...

55 dakika önce

IHAAW092609-ASA/29-01-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö Üyesi Özel ve Kamu İktisadi İşletmeleri Çalışanı Olan Sivil,..., System.String[]
IHAAW092609-ASA/29-01-2019

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 29.01.2019 09: 26: 09 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:37 Kaynak: İHA

Başsavcı, Ankara, 3. Sayfa
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