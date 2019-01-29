Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö Üyesi Özel ve Kamu İktisadi İşletmeleri Çalışanı Olan Sivil,...
55 dakika önce
IHAAW092609-ASA/29-01-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
IHAAW092609-ASA/29-01-2019
- Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 29.01.2019 09: 26: 09 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:37 Kaynak: İHA
HDP, İstanbul ve Ankara Dahil 7 Büyükşehirde Aday Çıkarmayacak
Altın Fiyatları Son 9 Ayın Zirvesinde! Çeyrek Altın 360 Liradan Satılıyor
Ankara'da Yapımı Tamamlanan Stat, Kapılarını Açtı
Aynı Gün 5 Ameliyata Girip 100'e Yakın Hastayı Muayene Eden Doktor, Odasında Ölü Bulundu