Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö'ye Yönelik Yürütülen Operasyonlarda Bylock Kullanıcısı 16...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö'ye Yönelik Yürütülen Operasyonlarda Bylock Kullanıcısı 16...

37 dakika önce

IHAAW094359-ASA/03-01-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlarda ByLock kullanıcısı 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö'ye Yönelik Yürütülen Operasyonlarda Bylock Kullanıcısı 16..., System.String[]
IHAAW094359-ASA/03-01-2019

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlarda ByLock kullanıcısı 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 03.01.2019 09: 43: 59 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:49 Kaynak: İHA

Başsavcı, Ankara, 3. Sayfa
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