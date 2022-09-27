Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY'nin Dışişleri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 2'si Dışişleri teşkilatında çeşitli kademelerde çalışmaktayken örgüt üyeliği veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan, 2'si aktif çalışan ve biri 2015'te sınav sorularının dağıtıldığı örgütün çalışma evinde kalan ancak sınavda başarılı olamayan 5 şüphelinin gözaltına alınması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › FETÖ'nün 'dışişleri mahrem yapılanması'ndaki 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

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