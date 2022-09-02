Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından, Ünsal Ban ve 3 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Ban, "konutu terk etmeme", diğer 3 şüpheli ise farklı adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Ünsal Ban, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Eski THK rektörü Ünsal Ban, 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

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