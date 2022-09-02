AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanan Ünsal Ban, serbest bırakıldı - Son Dakika
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AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanan Ünsal Ban, serbest bırakıldı

02.09.2022 22:20

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu'nun evdeki özel görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanan boşanma aşamasında olduğu eşi Ünsal Ban, "konutu terk etmeme" şartıyla serbest bırakıldı.

Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenoğlu, kardeşi AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Eski Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakcı ile ilgili bir rüşvet sarmalı olduğuna ilişkin iddialarda bulundu. İddialar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Öte yandan Sedat Peker, boşanma aşamasındaki eşinin çektiği Zehra Taşkesenlioğlu'nun evdeki görüntülerini de paylaştı.

GÖRÜNTÜLERİ PEKER'E VEREN ÜNSAL BANA MUĞLA'DA YAKALANDI

Taşkesenlioğlu'nun evdeki görüntülerini Sedat Peker'e vermesi nedeniyle hakkında gözaltı kararı çıkarılan Ünsal Ban, Muğla'da yakalanmıştı. Ban'ın şoförünün eşi ve baldızının evdeki evrakları yakmaya çalıştıkları sırada yakayı ele verdikleri de belirtildi.

SERBEST BIRAKILDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan Ban ve beraberindeki 3 şüpheli, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Ban "konutu terk etmeme", diğer şüpheliler ise farklı adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Şüpheli Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşıyla paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları nedeniyle 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verildi.

Aynı gün yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde şoförü Ahmet K. ile yakalanan Ban, kara yoluyla Ankara'ya getirildi. Ahmet K'nin Gölbaşı ilçesindeki evine arama yapmak için giden polis ekipleri, zanlının eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H'yi bazı evrak ve dijital materyali bahçede yakarken yakaladı. Bu eylemleri nedeniyle söz konusu isimler de soruşturmaya dahil edildi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Ünsal Ban, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanan Ünsal Ban, serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanan Ünsal Ban, serbest bırakıldı - Son Dakika
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