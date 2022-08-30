Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın gözaltı süresi uzatıldı - Son Dakika
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Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın gözaltı süresi uzatıldı

30.08.2022 17:20
Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın gözaltı süresi uzatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın gözaltı süresi uzatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın gözaltı süresi uzatıldı.

Alınan bilgiye göre, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada dün Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alınan Ban, sabah saatlerinde kara yolu ile Ankara'ya getirildi.

Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğine götürülen şüphelinin işlemlerinin tamamlaması için bir günlük ek gözaltı süresi verildi.

Ünsal Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Ünsal Ban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın gözaltı süresi uzatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın gözaltı süresi uzatıldı - Son Dakika
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