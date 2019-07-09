Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli asker şahıslardan FETÖ'nün...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem sorumluları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ...
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:07 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem sorumluları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 albay, 2 yarbay, 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 9 üsteğmen, 2 teğmen, 15 astsubay olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında 09.07.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandı. Gözaltı işlemlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğünce devam edildiği bildirildi. - ANKARA
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