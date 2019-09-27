Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan...

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen tamamı daha ihraç edilen 33 değişik rütbede asker şüpheli hakkında 27.09.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. 20 ili kapsayan gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi. Şu ana kadar 17 şahsın yakalandığı kaydedildi. - ANKARA

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Başsavcı, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sosyal medyada paylaşılan köprü görüntüsünün bayrak asmak için yerleştirilen platform olduğu ortaya çıktı
Şarkıcı Songül Karlı, İmaj değiştirerek bambaşka birine dönüştü Uzman uyardı: Deprem gibi kriz anlarında telefon görüşmesi yerine mesajlaşmayı tercih edin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 12:00:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]