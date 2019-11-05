Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Jandarma Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ/ PDY terör örgütünün iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 4'ü emekli, 3'ü kendi isteğiyle istifa etmiş, 2'si ihraç ve 8'i halen astsubay olarak görev yapmakta olan toplam 17 şüpheli hakkında 05.11.2019 tarihi itibariyle gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 5 ayrı ili kapsayan gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yerine getirildiği bildirildi. - ANKARA