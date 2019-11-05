Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Jandarma Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ/ PDY...
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Jandarma Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ/ PDY...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Jandarma Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ/ PDY...

7 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Jandarma Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ/ PDY terör örgütünün iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 4'ü emekli, 3'ü...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Jandarma Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ/ PDY..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Jandarma Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ/ PDY terör örgütünün iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 4'ü emekli, 3'ü kendi isteğiyle istifa etmiş, 2'si ihraç ve 8'i halen astsubay olarak görev yapmakta olan toplam 17 şüpheli hakkında 05.11.2019 tarihi itibariyle gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 5 ayrı ili kapsayan gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yerine getirildiği bildirildi. - ANKARA

Jandarma, Başsavcı, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


BTK 120 bilişim uzman yardımcısı alacak
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Valilik, "Ankara'da patlama" iddialarını yalanladı: Sesler taş ocağından geliyor Kadın astsubaylar zorlu eğitimlerden geçiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 17:57:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Jandarma Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ/ PDY...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]