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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan...

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 50 astsubay ve 3 sivil mahrem imam hakkında 10 Eylül tarihiyle gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan asker şüphelilerin tamamının muvazzaf asker olup halen görevde olduğu bildirildi. Şüphelilerin gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği kaydedildi. - ANKARA

Başsavcı, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:00 Kaynak: İHA
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