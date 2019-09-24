Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 48'i halen aktif çalışan 50 astsubay rütbesinde asker şüpheli hakkında 24 Eylül 2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. 20 ili kapsayan gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi. Şu ana kadar 26 şüphelinin yakalandığı kaydedildi. - ANKARA