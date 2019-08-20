Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, operasyonel hat kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında Türk...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, operasyonel hat kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nden ihraç edilen 19 personel hakkında verilen gözaltı arama ve el koyma kararı doğrultusunda farklı illerde yapılan (İstanbul, İzmir, Samsun, Erzurum, Diyarbakır,... Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:29 Kaynak: İHA
Ankara'da 3,4 büyüklüğünde deprem Parkta yaşayan ailenin dramı yürekleri burkuyor Konut satışları Temmuz'da yüzde 17,5 azaldı Adnan Oktar ve Didem Ürer'in operasyondan önce villadan kaçış görüntüleri ortaya çıktı