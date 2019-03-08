Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pkk/kck'nın Kadın Yapılanması Kja ile İrtibatı Tespit Edilen 8...
1 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK'nın kadın yapılanması KJA ile irtibatı tespit edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK'nın kadın yapılanması KJA ile irtibatı tespit edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:34 Kaynak: AA
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