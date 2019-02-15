Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Pkk/kck Silahlı Terör Örgütü'nün Ankara İlindeki Faaliyetlerinin...
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IHAAW100542-ASA/15-02-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün Ankara ilindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında örgüt propagandası yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 30 şüpheli hakkında 15 Şubat tarihinde arama...
IHAAW100542-ASA/15-02-2019
- Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün Ankara ilindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında örgüt propagandası yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 30 şüpheli hakkında 15 Şubat tarihinde arama ve gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğünce yürütülüyor. 15.02.2019 10: 05: 42 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:11 Kaynak: İHA
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