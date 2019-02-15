Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Pkk/kck Silahlı Terör Örgütü'nün Ankara İlindeki Faaliyetlerinin...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Pkk/kck Silahlı Terör Örgütü'nün Ankara İlindeki Faaliyetlerinin...

45 dakika önce

IHAAW100542-ASA/15-02-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün Ankara ilindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında örgüt propagandası yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 30 şüpheli hakkında 15 Şubat tarihinde arama...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Pkk/kck Silahlı Terör Örgütü'nün Ankara İlindeki Faaliyetlerinin..., System.String[]
IHAAW100542-ASA/15-02-2019

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün Ankara ilindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında örgüt propagandası yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 30 şüpheli hakkında 15 Şubat tarihinde arama ve gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülüyor. 15.02.2019 10: 05: 42 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:11 Kaynak: İHA

Başsavcı, Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan Kazandığı Tazminatla Ankara'da Vatandaşlara Döner Dağıttı Bakan Soylu'dan Tartışma Yaratacak Sözler: Ankara Büyükşehir'e, Kılıçdaroğlu'nun Adımını Attırmayın

Bolu-Ankara Yolunda 15 Araç Birbirine Girdi! Çok Sayıda Yaralı Var 16 Yaşındaki Kız, Tartıştığı Babasını Bıçaklayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 10:56:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Pkk/kck Silahlı Terör Örgütü'nün Ankara İlindeki Faaliyetlerinin...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]