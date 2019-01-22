Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Sağlık Bakanlığı ve Hastaneleri Eski Çalışanları Çoğunluğu...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Sağlık Bakanlığı ve Hastaneleri Eski Çalışanları Çoğunluğu...

1 saat önce

IHAAW092701-ASA/22-01-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri eski çalışanları çoğunluğu bylockcu FETÖ silahlı terör örgütü üyesi 30' u ihraç, 3 ü de aktif çalışan toplam 33 şüpheli ile Gıda Tarım Bakanlığı eski çalışanı 1 şüpheli hakkında Ankara merkezli toplam...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Sağlık Bakanlığı ve Hastaneleri Eski Çalışanları Çoğunluğu..., System.String[]
IHAAW092701-ASA/22-01-2019

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri eski çalışanları çoğunluğu bylockcu FETÖ silahlı terör örgütü üyesi 30' u ihraç, 3 ü de aktif çalışan toplam 33 şüpheli ile Gıda Tarım Bakanlığı eski çalışanı 1 şüpheli hakkında Ankara merkezli toplam 5 ili kapsar şekilde gözaltı emri verildi. Şu ana kadar 27 şüpheli yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ettiği bildirildi. 22.01.2019 09: 27: 01 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:32 Kaynak: İHA

Başsavcı, Ankara, 3. Sayfa
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