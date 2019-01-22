Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Sağlık Bakanlığı ve Hastaneleri Eski Çalışanları Çoğunluğu...
1 saat önce
IHAAW092701-ASA/22-01-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri eski çalışanları çoğunluğu bylockcu FETÖ silahlı terör örgütü üyesi 30' u ihraç, 3 ü de aktif çalışan toplam 33 şüpheli ile Gıda Tarım Bakanlığı eski çalışanı 1 şüpheli hakkında Ankara merkezli toplam...
IHAAW092701-ASA/22-01-2019
- Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca Sağlık Bakanlığı
ve hastaneleri eski çalışanları çoğunluğu bylockcu FETÖ silahlı terör örgütü üyesi 30' u ihraç, 3 ü de aktif çalışan toplam 33 şüpheli ile Gıda Tarım Bakanlığı eski çalışanı 1 şüpheli hakkında Ankara merkezli toplam 5 ili kapsar şekilde gözaltı emri verildi. Şu ana kadar 27 şüpheli yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ettiği bildirildi. 22.01.2019 09: 27: 01 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:32 Kaynak: İHA
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