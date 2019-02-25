Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Sağlık Bakanlığı ve Hastaneleri ile Özel Sağlık Çalışanlarından...
1 saat önce
IHAAW095011-ASA/25-02-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri ile özel sağlık çalışanlarından FETÖ silahlı terör örgütü üyesi 5 i ihraç, 4'ü de aktif çalışan 9 şüpheli hakkında 25 Şubat 2019 tarihi itibariyle Ankara'da gözaltı emri verildiği, şu ana kadar...
IHAAW095011-ASA/25-02-2019
- Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca Sağlık Bakanlığı
ve hastaneleri ile özel sağlık çalışanlarından FETÖ silahlı terör örgütü üyesi 5 i ihraç, 4'ü de aktif çalışan 9 şüpheli hakkında 25 Şubat 2019 tarihi itibariyle Ankara'da gözaltı emri verildiği, şu ana kadar 8 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Diğer şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam etmekte olup, yurt dışında olabileceği öğrenildi. 25.02.2019 09: 50: 11 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:56 Kaynak: İHA
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