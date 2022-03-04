Son dakika haber... FETÖ'nün güncel kamu yapılanmasına yönelik 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
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Son dakika haber... FETÖ'nün güncel kamu yapılanmasına yönelik 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı

04.03.2022 08:32
Son dakika haber... FETÖ'nün güncel kamu yapılanmasına yönelik 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberler: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel kamu yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel kamu yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel kamu yapılanmasına yönelik olarak icra edilen iletişimin dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi, kamuya açık yerlerdeki faaliyetleri, işyerlerinin teknik araçlarla izlenmesi, ses veya görüntü kaydı alınması ile elde edilen deliller, etkin pişmanlık kapsamında savunması alınan diğer şüphelilerin dijital materyallerine ait inceleme raporları ile beyanları ve ardışık aranma kayıtlarına göre örgütsel hiyerarşiye dahil oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirlenen çeşitli kamu kurumlarında 7'si görevde, 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, 1'i ihraç 9 kamu görevlisi (5 müfettiş, 2 iç denetçi, 1 uzman, 1 müdür yardımcısı) ile 1'i özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA

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Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Terör, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... FETÖ'nün güncel kamu yapılanmasına yönelik 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... FETÖ'nün güncel kamu yapılanmasına yönelik 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
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