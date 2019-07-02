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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca toplam 30 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında örgütün...

46 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca toplam 30 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında örgütün gizli haberleşme ağı olan Bylock kullandıkları gerekçesiyle 02.07.2019 tarihi itibarıyla gözaltı emri verilmiş olup, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğünce şu ana kadar 22 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca toplam 30 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında örgütün..., System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca toplam 30 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında örgütün gizli haberleşme ağı olan Bylock kullandıkları gerekçesiyle 02.07.2019 tarihi itibarıyla gözaltı emri verilmiş olup, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğünce şu ana kadar 22 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği bildirildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:15 Kaynak: İHA
Başsavcı, Ankara, 3. Sayfa
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