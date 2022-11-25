TSK hakkındaki kimyasal silah iddiasının ardından tutuklanan Şebnem Korur Fincancı için istenen ceza belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullanıldığını iddia ederek, terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması için harekete geçilmişti. İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, Fincancı'yı gözaltına almıştı. İfadesinin ardından TTB Başkanı tutuklanmıştı.

''Terör örgütü propagandası"ndan tutuklanan Fincancı, ifadesinde suçlamaları reddederek, canlı yayına katıldığı televizyon kanalının terör örgütü PKK ile bağlantısını bilmediğini, kimyasal, toksik ve zehirli gazlarla ilgili yorumunun ise bir ön değerlendirme olduğunu söylemişti.

7 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

EVİNDE KALAŞNİKOF MERMİLERİ BULUNDU

Gözaltına alınan Fincancı'nın evinde yapılan aramada örgütsel el kitabı ve kalaşnikof mermileri ele geçirilmişti. Kimyasal silahlar üzerine Türk Tabipleri Birliği bünyesinde oluşturulan, Adli Tıp Uzmanları Derneğinin de aralarında bulunduğu 20 branş derneği tarafından "Kimyasal Silahlar Gösteri Kontrol Ajanları" ve "Kimyasal Gösteri Kontrol Ajanlarıyla Temas Edenlerin Sağlık Sorunlarını Değerlendirme Raporu" isimli iki ayrı kitabın hazırlanmasında da aktif olarak rol aldığını belirten Fincancı, "Soruşturma konusu olayla ilgili olarak kimyasal gazlara ilişkin biber gazı, siyen gazı, siyester ve göz yaşartıcı gazlar nedeniyle yaşanan olaylara ilişkin otopsilere katılmışlığım vardır. Bu olaylara ilişkin örnek almışlığımız da vardır. Yine bu konuda otopsisi önce yapılıp değerlendirme için bize başvurulduğu durumlar da vardır" demişti.