Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Yürütülen Soruşturmada Fetö'nün Kadın Yapılanmasında Etkin Rolü...
1 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada FETÖ'nün kadın yapılanmasında etkin rolü olan Yasemin Ören'in de bulunduğu 26 kişi yakalandı.
Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada FETÖ'nün kadın yapılanmasında etkin rolü olan Yasemin Ören
'in de bulunduğu 26 kişi yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:24 Kaynak: AA
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