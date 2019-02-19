Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Yürütülen Soruşturmada Fetö'nün Kadın Yapılanmasında Etkin Rolü...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Yürütülen Soruşturmada Fetö'nün Kadın Yapılanmasında Etkin Rolü...

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada FETÖ'nün kadın yapılanmasında etkin rolü olan Yasemin Ören'in de bulunduğu 26 kişi yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Yürütülen Soruşturmada Fetö'nün Kadın Yapılanmasında Etkin Rolü..., System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada FETÖ'nün kadın yapılanmasında etkin rolü olan Yasemin Ören'in de bulunduğu 26 kişi yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:24 Kaynak: AA

Başsavcı, Güncel
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