Başkentteki FETÖ operasyonunda 11 şüpheliye gözaltı kararı çıktı - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 11 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

Örgütün çeşitli birimlerimde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin ByLock kullandığı ve Bank Asya'da kaydı oldu öğrenildi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilirken, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt hiyerarşisi içerisinde ev abiliği, belletmen, bölge talebe mesulü, izdivaç mesulü, askeri mahrem yapıda öğretmen gibi çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK kaydı, Bank Asya kaydı, kod isim kullanma şeklinde deliller bulunan ve ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 11 (sivil) şüpheli hakkında 22.06.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi. - ANKARA