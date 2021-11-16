Üye Girişi
Son dakika haber: Jandarma Genel Komutanlığı'nda yuvalanan 76 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Son dakika haber: Jandarma Genel Komutanlığı'nda yuvalanan 76 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

16.11.2021 08:52

Son dakika haberleri... Jandarma Genel Komutanlığı'nda yuvalanan 76 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasında yer alan 76 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda yuvalanan 76 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasında yer alan 76 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

Ankara merkezli 28 ilde yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 76 şüpheliden 73'ünün daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olduğu, diğer 3'ünün de görevden uzaklaştırılmış astsubay olduğu belirtildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen; daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 3 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 73 askeri öğrenci olmak üzere toplam 76 şüphelinin Ankara merkezli 28 ilde, 16.11.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

Son dakika haber: Jandarma Genel Komutanlığı'nda yuvalanan 76 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı
Son dakika haber: Jandarma Genel Komutanlığı'nda yuvalanan 76 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı
Son dakika haber: Jandarma Genel Komutanlığı'nda yuvalanan 76 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı
Son dakika haber: Jandarma Genel Komutanlığı'nda yuvalanan 76 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı
Son dakika haber: Jandarma Genel Komutanlığı'nda yuvalanan 76 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Mahrem, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Jandarma Genel Komutanlığı'nda yuvalanan 76 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taksiciler bir olup demir sopa ile müşteriye saldırdı 09:33 Taksiciler bir olup demir sopa ile müşteriye saldırdı Bakan Yanık'tan: Skandal kapatmak sizin uzmanlığınız 09:26 Bakan Yanık'tan: Skandal kapatmak sizin uzmanlığınız İstanbul'da gün ağarmadan dev operasyon 09:19 İstanbul'da gün ağarmadan dev operasyon
Ankara merkezli 2 ayrı FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında 09:14 Ankara merkezli 2 ayrı FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin 08:29 Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin Kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul'da yakalandı 07:46 Kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul'da yakalandı
Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı 07:17 Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti 22:39 Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
09:37 Yemek Sepeti: Hacklendik, fidye istediler
09:37 İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar
09:33 Taksiciler bir olup demir sopa ile müşteriye saldırdı
09:27 Odasında not bulunan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu
09:21 Meteoroloji uyardı! 3 bölgede yağmur ve fırtına etkili olacak
09:19 Son dakika! Altın ne kadar?
09:18 İstanbul'da gün ağarmadan dev operasyon
09:00 Gelecek Partili Başçı: Erdoğan bizi hedef alamaz
08:55 Bir grup genç, mendil satan engelli çocuğa saldırdı
08:44 AKP'li isimden "CHP'yi kapatamazsınız" çıkışı
İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar         
09:38
Odasında not bulunan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu Odasında not bulunan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu         
09:27
Meteoroloji uyardı! 3 bölgede yağmur ve fırtına etkili olacak Meteoroloji uyardı! 3 bölgede yağmur ve fırtına etkili olacak         
09:22
Son dakika! Altın ne kadar? Son dakika! Altın ne kadar?         
09:19
MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi         
08:40
Hazal Kaya yeni projelerini anlattı Hazal Kaya yeni projelerini anlattı         
08:02
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu         
07:22
Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı! Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalayacak Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı! Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalayacak         
00:58
Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı         
21:37
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı         
12:57
İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı         
12:18
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 09:43:21. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Jandarma Genel Komutanlığı'nda yuvalanan 76 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement