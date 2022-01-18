Üye Girişi
Başkentte FETÖ soruşturmasında 9 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Başkentte FETÖ soruşturmasında 9 zanlı gözaltına alındı

18.01.2022 08:44
Başkentte FETÖ soruşturmasında 9 zanlı gözaltına alındı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli yakalandı.

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt hiyerarşisi içerisinde ev abiliği, bölge talebe mesulü, büyük bölge imamı, esnaf imamlığı gibi çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK, Bank Asya kaydı gibi deliller bulunan ve ByLock kullandıkları tespit edilen 9 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
500

Sosyal Güvenlik Kurumu, Cumhuriyet, Bank Asya, Esnaf, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte FETÖ soruşturmasında 9 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika


Tuğba Ekinci, Sezen Aksu'ya kutsal kitapları referans göstererek destek verdi Tuğba Ekinci, Sezen Aksu'ya kutsal kitapları referans göstererek destek verdi         
13:09
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
Narenciye sektörü, bahçe ile market arasındaki yüksek fiyat farkından şikayetçi Narenciye sektörü, bahçe ile market arasındaki yüksek fiyat farkından şikayetçi         
12:30
Askerlikten sonra kimlik bilgileri kaybolan adam 35 yıldır kimliksiz yaşıyor Askerlikten sonra kimlik bilgileri kaybolan adam 35 yıldır kimliksiz yaşıyor         
12:02
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
18 Ocak Saat: 11.15! Altının gram fiyatı 789 lira seviyesinden işlem görüyor 18 Ocak Saat: 11.15! Altının gram fiyatı 789 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:13
Matbaacılar isyanda! Zam rekortmeni kağıt işlerini zora soktu: Kağıt zamları kur artışının da çok üzerinde Matbaacılar isyanda! Zam rekortmeni kağıt işlerini zora soktu: Kağıt zamları kur artışının da çok üzerinde         
11:01
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36
Ahırının kapısını açtı, yeni doğan hayvanla karşılaşınca ağzından bu sözler döküldü: İlahi bir mucize Ahırının kapısını açtı, yeni doğan hayvanla karşılaşınca ağzından bu sözler döküldü: İlahi bir mucize         
20:12
AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak         
17:24
İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş.         
16:59
4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü         
16:47
Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı         
16:38
Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi         
16:32

Son Dakika Haberleri
13:09 Tuğba Ekinci, Sezen Aksu'ya kutsal kitapları referans göstererek destek verdi
13:03 Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti
12:47 İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım
12:30 Narenciye sektörü, bahçe ile market arasındaki yüksek fiyat farkından şikayetçi
12:26 UHAP'ta avukatlara ait bilgilerin çalınıp satıldığı iddia edildi
12:25 Bursa-Ankara yolunda çekim yapan TRT ekibi kaza tehlikesi atlattı
12:13 Bıçakladı, 14 tansiyon hapı içirdi, intihar notu yazdırdı! Şimdi alacağı cezayı bekliyor
12:10 Minik İbrahim'in doğum günü pastasına minnetle bakması izleyenleri hüngür hüngür ağlattı
11:58 Çağlayan'da adliye önünde polisi bıçaklayan saldırgan, vurularak etkisiz hale getirildi
11:47 Bakan Derya Yanık: Evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 13:20:18. #1.11#
SON DAKİKA: Başkentte FETÖ soruşturmasında 9 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement