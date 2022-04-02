Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel kamu yapılanmasına yönelik çeşitli kamu kurumlarında; 12, Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişki 10, toplamda 22 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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