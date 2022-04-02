Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel kamu... - Son Dakika
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel kamu...

02.04.2022 00:57
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel kamu...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel kamu yapılanmasına yönelik çeşitli kamu kurumlarında;

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel kamu yapılanmasına yönelik çeşitli kamu kurumlarında; 12, Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişki 10, toplamda 22 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi. - ANKARA

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Son dakika haberleri: Ankara merkezli 5 ilde FETÖ soruşturmalarında 22 gözaltı kararı Son dakika haberleri: Ankara merkezli 5 ilde FETÖ soruşturmalarında 22 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Terör, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel kamu... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel kamu... - Son Dakika
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