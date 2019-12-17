Son Dakika › Güncel › Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Bylock soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı... - Son Dakika
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Bylock soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı...
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Bylock soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 260 şüpheliden 171'i gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:00 Kaynak: AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Bylock soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 260 şüpheliden 171'i gözaltına alındı.
Son Dakika Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları 3 bin liralık telefonu 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı AK Parti Hanak İlçe Başkanı görevinden istifa etti Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü