Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Bylock soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Bylock soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Bylock soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı...

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Bylock soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 260 şüpheliden 171'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Bylock soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Bylock soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 260 şüpheliden 171'i gözaltına alındı.

Başsavcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
3 bin liralık telefonu 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı AK Parti Hanak İlçe Başkanı görevinden istifa etti Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü

Son Dakika Haberleri
16:50 Ukrayna'da tarım arazilerinin satışını öngören yasa tasarısı protesto edildi - Son Dakika
16:50 Bursa'da yoğun sis uyarısı - Son Dakika
16:50 SpaceX, "Ka-bant" internet uydusunu fırlattı - Son Dakika
16:49 Sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
16:49 Iraklı ailenin evinde yangın - Son Dakika
16:26 3 bin liralık telefonu 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı - Son Dakika
16:10 AK Parti Hanak İlçe Başkanı görevinden istifa etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 16:53:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Bylock soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]