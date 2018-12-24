Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Yürütülen Fetö Soruşturması Kapsamında, Bylock Kullandığı Tespit...
1 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı tespit edilen 14 öğretmenden 11'i gözaltına alındı.
Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı tespit edilen 14 öğretmenden 11'i gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:06 Kaynak: AA
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