Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, emniyet birimlerinde daha...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, emniyet birimlerinde daha önce görev yapan 6 emniyet müdürü, 3 komiser, 3 polis ve 2 sivil memur hakkında gözaltına kararı çıkartıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:37 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, emniyet birimlerinde daha önce görev yapan 6 emniyet müdürü, 3 komiser, 3 polis ve 2 sivil memur hakkında gözaltına kararı çıkartıldı. Örgütün haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları belirtilen şüphelilerden 6'sı yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmalarsa sürüyor. - ANKARA
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