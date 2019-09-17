Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, emniyet birimlerinde daha önce görev yapan 6 emniyet müdürü, 3 komiser, 3 polis ve 2 sivil memur hakkında gözaltına kararı çıkartıldı. Örgütün haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları belirtilen şüphelilerden 6'sı yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmalarsa sürüyor. - ANKARA