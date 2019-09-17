Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, emniyet birimlerinde daha...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, emniyet birimlerinde daha...

44 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, emniyet birimlerinde daha önce görev yapan 6 emniyet müdürü, 3 komiser, 3 polis ve 2 sivil memur hakkında gözaltına kararı çıkartıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, emniyet birimlerinde daha..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, emniyet birimlerinde daha önce görev yapan 6 emniyet müdürü, 3 komiser, 3 polis ve 2 sivil memur hakkında gözaltına kararı çıkartıldı. Örgütün haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları belirtilen şüphelilerden 6'sı yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmalarsa sürüyor. - ANKARA

Başsavcı, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:37 Kaynak: İHA
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