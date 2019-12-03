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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı...
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan, 25'i aktif görevdeki 36 Jandarma personelinden 18'i gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:18 Kaynak: AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan, 25'i aktif görevdeki 36 Jandarma personelinden 18'i gözaltına alındı.
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