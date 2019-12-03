Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı...
Son Dakika Güncel Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı...

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan, 25'i aktif görevdeki 36 Jandarma personelinden 18'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan, 25'i aktif görevdeki 36 Jandarma personelinden 18'i gözaltına alındı.

Başsavcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:18 Kaynak: AA
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