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Terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon! 30 kişiye yönelik gözaltı kararı var - Son Dakika

Terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon! 30 kişiye yönelik gözaltı kararı var

Son Güncelleme: 17.10.2023 08:53

Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen soruşturmalar kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların terör örgütünün şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik 30 şüphelinin, Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

PROPAGANDA YAPMIŞLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından verilen çağrı/talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılarak terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen 30 şüphelinin, Ankara merkezli 8 ilde, 17 Ekim 2023 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

OPERASYON SÜRÜYOR

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Ankara Başsavcılığı, Cumhuriyet, Ankara, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon! 30 kişiye yönelik gözaltı kararı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon! 30 kişiye yönelik gözaltı kararı var - Son Dakika
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