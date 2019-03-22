Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Yürütülmekte Olan Fetö/pdy Silahlı Terör Örgütünün Savunma...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Yürütülmekte Olan Fetö/pdy Silahlı Terör Örgütünün Savunma...

3 dakika önce

IHAAW100526-ASA/22-03-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Savunma Sanayii şirketlerindeki mensuplarının tespitine yönelik soruşturma kapsamında, HAVELSAN'da mühendis olarak çalışan, HAVELSAN şirketi adına alınıp mühendislere kullanmaları...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Yürütülmekte Olan Fetö/pdy Silahlı Terör Örgütünün Savunma..., System.String[]
IHAAW100526-ASA/22-03-2019

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Savunma Sanayii şirketlerindeki mensuplarının tespitine yönelik soruşturma kapsamında, HAVELSAN'da mühendis olarak çalışan, HAVELSAN şirketi adına alınıp mühendislere kullanmaları için verilen GSM hatlarına Bylock yükleyip kullandıkları tespit edilen ve soruşturma nedeniyle kurumla ilişkileri kesilen 18 mühendis şüpheli hakkında 22.03.2019 tarihinden itibaren arama ve gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği bildirildi. 22.03.2019 10: 05: 26 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:11 Kaynak: İHA

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